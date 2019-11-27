В центре Петербурга тушили квартирный пожар. Пострадали двое

Квартирный пожар разгорелся в Центральном районе Петербурга утром 27 ноября. Двоих пострадавших увезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:53. В пятом доме в переулке Мошкова огонь охватил двухкомнатную квартиру. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. К 5.18 открытое горение ликвидировали.

В результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали.



