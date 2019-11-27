«Ъ»: Убийство главы ингушского Центра «Э» привело к одной из самых закрытых сект в России

Убийство главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева привело к секте баталхаджинцев. Непосредственного исполнителя пытаются найти в Чечне, пишет 27 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, в деле уже пятеро фигурантов, которые являются родственниками и членами секты баталхаджинцев. Источники газеты в правоохранительных органах сообщили, что в Москве арестовали двоих родственников предполагаемого исполнителя. Это водитель, который привез убийцу на место и его сообщник. Именно водитель выдал имя подозреваемого, после чего в ингушском селе Экажево, откуда родом предполагаемый убийца, прошли обыски. В ходе них были задержаны еще двое его родственников. Их планируют доставить в Москву и арестовать решением Басманного суда.

По предварительной информации, убийца покинул столицу на автобусе и затерялся в Чечне. Издание отмечает, что все фигуранты являются членами секты (вирта) баталхаджинцев, которая действует в Ингушетии и считается очень влиятельной. Религиозную общину называют одной из самых закрытых в России. Один из её лидеров, потомок основателя шейха Батал-Хаджи — Ахмед Белхороев – был застерелен в декабре прошлого года в Назрани. Предполагается, что баталхаджинцы сочли Ибрагима Эльджаркиева причастным к убийству. В январе на главу ЦПЭ было совершено покушение — его автомобиль обстреляли по дороге из Чечни. После этого Эльджаркиев начал использовать бронированную машину и телохранителей, но при этом услугами охраны в столице он не пользовался.

В СКР расследование пока не комментируют.

Силовика и его брата, работавшего врачом в столичной клинике, расстреляли 2 ноября во дворе дома на улице Академика Анохина. Работа киллера попала на видео. Убийца выпустил в полицейского и его родственника не меньше десяти пуль.



