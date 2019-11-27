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Город
27.11.2019 09:00
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На Невском тротуары посыпали реагентами. От гололеда это не спасает

Корреспондент «Фонтанки» обнаружил реагенты без песка на тротуаре Невского проспекта в Петербурге. Ранее неподалеку уже находили контейнеры с солью.

Фото сделаны утром 27 ноября. По информации корреспондента, такая картина наблюдается по четной стороне Невского проспекта от Литейного в сторону площади Восстания. Читатели «Фонтанки» между тем жалуются на то, что тротуары покрыты ледяной коркой, «будто их водой облили».

На Невском тротуары посыпали реагентами. От гололеда это не спасает

 «Превентивная обработка тротуаров песко-соляной смесью, в том числе Невского проспекта, начала проводиться с 5 утра, – рассказали в комблаге. -  Особое внимание в городе обращено на тротуары с мощением, особенно мощением гранитной плиткой. Проезжая часть  дорог была обработана солевыми растворами». В ведомстве подчеркнули, что использование чистых реагентов в данном случае недопустимо, и обещали провести проверку.


Добавим, несколько дней назад «Фонтанка» на набережной одноименной реки наткнулась на контейнер с технической солью. На нем значился логотип ГУДП «Центр», крупнейшего подрядчика Смольного по содержанию дорог, ответственного в том числе за Центральный район. В комитете по благоустройству поблагодарили за сигнал и сообщили, что такие боксы используются для хранения песко-соляной смеси. Наличие там чистых реагентов объяснили ошибкой и подчеркнули, что «инициатор самодеятельности предупрежден об ответственности». Контейнер действительно наполнили смесью песка и соли.

фото - от 13 ноября 2019 г
фото - от 13 ноября 2019 г
Михаил Огнев "Фонтанка.ру"

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Слухи о возобновлении использования реагента в чистом виде появились после смены руководства комитета по благоустройству. 1 ноября свой пост покинул многолетний председатель ведомства Владимир Рублевский, главный идеолог «бессолевой диеты». Возглавивший комблаг после него Сергей Малинин пообещал сохранить подход предшественника.

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