На Невском тротуары посыпали реагентами. От гололеда это не спасает

Корреспондент «Фонтанки» обнаружил реагенты без песка на тротуаре Невского проспекта в Петербурге. Ранее неподалеку уже находили контейнеры с солью.

Фото сделаны утром 27 ноября. По информации корреспондента, такая картина наблюдается по четной стороне Невского проспекта от Литейного в сторону площади Восстания. Читатели «Фонтанки» между тем жалуются на то, что тротуары покрыты ледяной коркой, «будто их водой облили».

«Превентивная обработка тротуаров песко-соляной смесью, в том числе Невского проспекта, начала проводиться с 5 утра, – рассказали в комблаге. - Особое внимание в городе обращено на тротуары с мощением, особенно мощением гранитной плиткой. Проезжая часть дорог была обработана солевыми растворами». В ведомстве подчеркнули, что использование чистых реагентов в данном случае недопустимо, и обещали провести проверку.





Добавим, несколько дней назад «Фонтанка» на набережной одноименной реки наткнулась на контейнер с технической солью. На нем значился логотип ГУДП «Центр», крупнейшего подрядчика Смольного по содержанию дорог, ответственного в том числе за Центральный район. В комитете по благоустройству поблагодарили за сигнал и сообщили, что такие боксы используются для хранения песко-соляной смеси. Наличие там чистых реагентов объяснили ошибкой и подчеркнули, что «инициатор самодеятельности предупрежден об ответственности». Контейнер действительно наполнили смесью песка и соли.

Слухи о возобновлении использования реагента в чистом виде появились после смены руководства комитета по благоустройству. 1 ноября свой пост покинул многолетний председатель ведомства Владимир Рублевский, главный идеолог «бессолевой диеты». Возглавивший комблаг после него Сергей Малинин пообещал сохранить подход предшественника.