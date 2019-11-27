На скользком Невском занесло каршеринг, а на Выборгском шоссе неуправляемый большегруз сложило о другой самосвал

Дорожное движение в Петербурге и Ленинградской области вторые сутки осложняет погода. Если вчера утром скользко было только на отдельных участках, то к вечеру жалобы на «лёд» на дорогах участились, и это доказывают ДТП. Сегодня синоптики прямым текстом предупреждают: примите во внимание гололедицу.

Ночью 27 ноября на Невском проспекте каршеринговый «Рено» занесло в стоящий «Мерседес», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На место прибыла Скорая помощь. «Даже на фото прекрасно видно гололёд, но когда это кого останавливало?» – отмечают участники группы в комментариях.





Много аварий было вечером на областных трассах. «Фонтанка» уже сообщала о ДТП под Лугой, где пострадали двое военных; на М-10, где «ГАЗель» укоротила «Ладу»; на ЮПК, где выезд на встречку на 140 км/ч убил двух мужчин.

Три человека пострадали в ДТП, случившемся около 21:30 на Петрозаводском шоссе, в 220 метрах от улицы Полевая к Советскому проспекту (Колпинский район). По предварительной информации, мужчина 1995 года рождения на ВАЗ-21053 выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, и столкнулся со встречным «Фольксвагеном», за рулём которого находился мужчина 1976 года рождения. Пострадали оба водителя и пассажир «Фольксвагена» – женщина 1983 года рождения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На фотографиях в «ДТП и ЧП» видно, что «Фольксваген» – такси.

На Выборгском шоссе в Сертолово водитель белого DAF не смог затормозить на красный, и его понесло левым боком в стоящий перед светофором Volvo, сообщают очевидцы в той же группе. По их словам, водителя грузовика Volvo госпитализировали с серьёзными травмами.

«Произошло все у меня на глазах, – рассказывает Дмитрий. – Был очень сильный гололёд, и водитель белой фуры начал тормозить заранее, но его сложило в ножницы и потянуло на уже стоявшего водителя синей фуры. Водитель синей фуры был в сознании, немного крови, когда мы его достали с врачами из машины, он не смог стоять на ногах – это был болевой шок, и он не понимал своего состояния. Дальше не знаю, что с водителем . Водитель белой фуры вылез сам, курил в стороне и наблюдал за всем. Насчёт переломов не знаю, он двигался нормально, на нем ни царапины не было. Приехала скорая вторая, осмотрела его, и все, он так же стоял, курил и смотрел».

До этого большегрузы раскидало на трассе «Скандинавия» – на том участке, который называется Скандинавское шоссе.