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Путин. Весь день в Петербурге. Онлайн

Президент России Владимир Путин 27 ноября проведет в Петербурге, где у него запланирована обширная программа. «Фонтанка» организует онлайн-трансляцию визита главы государства.

  • Президент может появиться на церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, которая пройлет в здании Двенадцати коллегий на Менделеевской линии. С главой государства Людмила Вербицкая была практически в дружеских отношениях. Присутствие Путина на панихиде официально не подтверждено. Безопасность в здании Двенадцати коллегий, между тем, обеспечит Федеральная служба охраны.

  • В центре города закрытия обсуждают на невских набережных. Если на Пироговской набережной, по словам пользователей «Яндекса», закрыта одна полоса, то на Кутузова на подъезде к Троицкому мосту интересуются, когда пустят движение.

  • Президент заедет на «Адмиралтейские верфи». Там Путин посмотрит на подлодку «Петропавловск-Камчатский» и еще недостроенные патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», корабль «Виктор Черномырдин». На время визита также запланирована церемония закладки корабля «Николай Зубов».

    Источники «Фонтанки» рассказали, что работников судостроительного завода сегодня попросили остаться дома. Но отработать среду им придется в ближайшую субботу.

  • Согласно программе, президент должен принять участие в церемонии открытии трассы М-11 из Петербурга в Москву. Где именно пройдет мероприятие, пока неизвестно.

    На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. После открытия 8-го участка среднее время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 – 110 км/час. Исключение – обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 км/час. «Весной планируем увеличить скоростной режим до 130 км/час и на других участках трассы», – сообщал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

  • У автомобилистов сегодня трудный день. В городе ожидается большое количество перекрытий движения, поэтому стоит приготовиться к пробкам. Машины будут пропускать кортежи. Горожане в «Яндекс.Навигаторе» сообщают том, что уже перекрыт съезд к аэропорту Пулково.

  • План перемещений Владимира Путина по Северной столице был опубликован на сайте Кремля. Визит включает не только открытие трассы и памятника Даниилу Гранину, но и еще как минимум два обьекта.

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