Контрразведка Чехии обвинила российские спецслужбы в агрессивном шпионаже. Досталось и Китаю

Российскую разведку уличили в активной и агрессивной деятельности в Чехии. Об этом говорится в докладе республиканской Службы безопасности и информации (BIS).

«На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерации и Китайской народной республики», — цитирует 27 ноября выдержку из документа РБК.

BIS отмечает, что российская и китайская разведывательная деятельность распространялась на области политики, дипломатии, экономики и информационной войны. «В случае с Россией характерен и нетрадиционный (так называемый гибридный) характер российских операций, которые направлены на противника, в котором Россия видит главную военную угрозу своей безопасности: это НАТО и ее государства-члены, в том числе Чехия», — сказано в докладе.

Основная цель российской разведдеятельности — «манипулировать процессами принятия решений и лицами, ответственными за принятие решений, чтобы побудить контрагента к самоуничижению», полагает ведомство.



