В Приморье несколько дней искали девушку 17 лет. Тело вытащили из реки, в убийстве признался её взрослый друг

В Приморье в реке выловили тело несовершеннолетней девушки, которую искали четыре дня. По подозрению в убийстве задержали ее взрослого друга.

Как 27 ноября сообщили в Следственном комитете Приморского края, 17-летняя жительница поселка Кировский пропала в минувшую пятницу. По факту возбудили уголовное дело об убийстве, а поиски привели к реке Уссури, в которой нашли тело.

По подозрению в преступлении правоохранительные органы задержали мужчину 24 лет. Следствие полагает, что 22 ноября он поссорился с девушкой в машине и изнасиловал ее. После, опасаясь уголовной ответственности, он задушил свою жертву и сбросил тело в реку.

Показания мужчины проверили на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене, добавили в СК. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.



