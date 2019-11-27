На дорогах Петербурга гололедица. Ожидается мокрый снег

Началось: в среду, 27 ноября, синоптики обещают Петербургу умеренные осадки – снег и дождь. К концу рабочей недели это будет уже больше дождь, чем снег. На дорогах местами гололедица.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», если сейчас в Петербурге ещё отрицательная температура – минус 1,8 градуса, то днём воздух прогреется до нуля и выше, до плюс 2. Ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление продолжает понижаться.

В четверг и пятницу в городе, по прогнозу синоптиков, будет примерно так же, как сегодня, ветер может менять направление на юго-восточное, а к 29 ноября ещё на 1 градус потеплеет. Визуальное отображение прогноза даже не показывает минуса, как и солнца. Гололедица сохранится.



