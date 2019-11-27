Mea culpa. Греф назвал утечку персональных данных клиентов Сбербанка своей личной виной

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал утечку персональных данных клиентов кредитной организации. Заявление он сделал на встрече с премиальными клиентами.

Герман Греф подчеркнул, что случившееся – это «его личная вина», поскольку, по его мнению, «всегда виновато первое лицо во всем».

«Мы строили защиту внешнюю … И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж [всего их три]. В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это [утечка данных] произошло», — цитирует Грефа 27 ноября РБК.

В октябре журналисты нашли в сети лот с базой на 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка, который подтвердил утечку данных 2000 клиентов. По итогам расследования было заявлено, что данные украл один из сотрудников.



