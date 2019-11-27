Выезд на встречную полосу на 140 км/ч под Петербургом сгубил двоих

Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Петербургом, в Тосненском районе Ленинградской области. «Встречка на скорости 140 км/ч», – комментирует 27 ноября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, накануне около 19:30 на 89-м километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» мужчина 1986 года рождения на Chevrolet Viva выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volvo под управлением мужчины 1979 года рождения. От удара Chevrolet вылетел в кювет.

Водитель «Шевроле» и пассажир, его ровесник, погибли на месте.



