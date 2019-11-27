Пострадавшей в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане россиянке ампутировали руки

Пострадавшей в аварии с туристическим автобусом в Доминикане россиянке ампутировали обе руки. Об этом 27 ноября РИА Новости рассказал руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

По его словам, все пострадавшие в аварии туристы приехали на курорт из Москвы. Он также подтвердил, что травмы получили дети.

ДТП с туристическим автобусом произошло в ночь 27 ноября на шоссе Корал недалеко от города Игуэй. По предварительной информации, автобус подрезал грузовик. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, резко затормозил, и автобус перевернулся. В нем ехали 39 человек, в том числе гиды. Травмы, по данным СМИ, получили 27 человек. Жизни 20 ничего не угрожает, состояние семерых оценивают врачи.

Министр здравоохранения Доминиканы заверил посольство, что раненые туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход. Все они были застрахованы.

Представитель оператора Anex Tour, организовавшего этот тур, сообщил агентству, что несколько человек находятся в «более тяжелом» состоянии, они направлены в клинику Санто-Доминго. Часть россиян уже покинула больницы и направилась в гостиницы, отметил собеседник. Туристы вылетят в Россию запланированным рейсом.



