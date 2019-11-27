Оправданный по уголовному делу о бандитизме экс-полицейский отсудил у государства 9,5 миллиона рублей

Бывший начальник Кизилюртовского муниципального ОВД Дагестана полковник Асхабали Заирбеков добился компенсации после оправдательного приговора по уголовному делу о разбое. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, иск удовлетворил Южный окружной военный суд. Экс-полицейский требовал выплатить ему денежное довольствие с момента ареста с 24 февраля 2014 года до вынесения решения по делу, а также оплатить работу его адвокатов и расходы, связанные с покупкой авиабилетов. Свои требования он подкрепил квитанциями об оплате и чеками, а также просил учесть индекс потребительских цен. Кроме того, Заирбеков попросил прокурора Дагестана принести ему официальное извинение.

Суд постановил выплатить Заирбекову 9,5 миллиона рублей, из которых 7,8 миллиона — размер выплаты денежного довольствия и 1,7 миллиона — расходы по оплате труда защитников, а также удовлетворить просьбу об извинениях.

Суд оправдал Асхабали Заирбекова по уголовному делу о бандитизме и разбое на дагестанских дорогах в 2016 году. Трое его бывших подчиненных получили 11, 13 и 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в бандитизме, разбоях, грабежах, незаконном обороте оружия, совершенных в 2012-2013 годах.





Бывший начальник Кизилюртовского муниципального ОВД Дагестана полковник Асхабали Заирбеков добился компенсации после оправдательного приговора по уголовному делу о разбое. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, иск удовлетворил Южный окружной военный суд. Офицер требовал выплатить ему денежное довольствие с момента ареста с 24 февраля 2014 года до вынесения решения по делу, а также оплатить работу его адвокатов и расходы, связанные с покупкой авиабилетов. Свои требования он подкрепил квитанциями об оплате и чеками, а также просил учесть индекс потребительских цен. Кроме того, Заирбеков попросил прокурора Дагестана принести ему официальное извинение.

Суд постановил выплатить Заирбекову 9,5 миллиона рублей, из которых 7,8 миллиона — размер выплаты денежного довольствия и 1,7 миллиона — расходы по оплате труда защитников, а также удовлетворить просьбу об извенениях.

Суд оправдал Асхабали Заирбекова по уголовному делу о банд и разбое в 2016 году. Трое его бывших подчиненных получили 11, 13 и 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в бандитизме, разбоях, грабежах, незаконном обороте оружия, совершенных в 2012-2013 годах.