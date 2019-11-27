Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане по пути в аэропорт

Не менее 70 человек находились в автобусе, который вёз отдохнувших туристов в доминиканский аэропорт La Romana 26 ноября.

Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на экстренные службы. На трассе около 11 часов вечера по Москве собралось множество машин скорой помощи, забирать пострадавших прибыли два вертолета. Точное количество пострадавших пока не уточняется. Представители российского МИДа заявили РИА «Новости», что в автобусе находились 35 граждан России, часть из них отвезли в больницу с различными травмами, остальных развозят по отелям. Жертв в аварии нет.

По предварительной информации, авария произошла из-за столкновения с грузовиком.





Несколькими днями ранее, 22 ноября, в аварии с автобусом на территории Доминиканы пострадали 17 человек, один погиб. Тогда водитель съехал в кювет с мокрой дороги.