Тилль Линдеманн снова в Петербурге. Катается на ленте выдачи багажа в Пулково

Солист Rammstein Тилль Линдеманн вновь приехал в Петербург 26 ноября. На этот раз частый гость Северной столицы показал, как проводит время в Пулково.

Недавно презентовавший клип с участием Светланы Лободы немецкий музыкант выложил видео в сторис на своей странице в Instagram. На нем он меланхолично катится рядом с чемоданом на ленте выдачи багажа, попивает что-то из жестяной банки. Видео обрывается практически в тот момент, когда Линдеманн должен был скрыться за территорией, доступной для пассажиров.

Солист Rammstein в последнее время часто заглядывает в Петербург. Здесь он снял клип с Лободой и отсюда же начнёт свой гастрольный тур в поддержку нового альбома F&M. Старт 2 марта.



