На М-10 «ГАЗель» укоротила «Ладу». Водитель легкового автомобиля в больнице

Водитель «Лада Гранта» не успел затормозить перед грузовым автомобилем, не доезжая до поворота на Красный Бор с трассы М-10. Вместе с капотом он врезался в кузов.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы вечером 26 ноября. По их словам, «Лада» врезалась в «ГАЗель» перед поворотом на Промышленную улицу, которая ведёт в Красный бор, небольшой затор образовался на М-10 в сторону Москвы. Свидетели аварии утверждают, что грузовой автомобиль пытался развернуться и резко затормозил. Водителя «Гранты» увезли в больницу, по предварительной информации — с переломами рёбер и обеих рук. У машины полностью смят капот.

В региональное управление ГИБДД сообщение об этой аварии пока не поступало.



