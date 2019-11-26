«Мне кажется, мы стали забывать, как выглядит настоящая елка». В Кемерово установили ель в три раза дороже кремлевской

Власти не пожалели денег на подготовку Кемерово к Новому году. На главной площади города установили искуственное дерево за 18 млн рублей — а это в три раза дороже кремлевской елки, пишет 26 ноября Znak.com.

Драгоценное дерево описывается на сайте госзакупок следующим образом: «световая каркасная ель, укомплектованная макушкой и игрушками». Выглядит это как конусный светодиодный экран — к ели прилагается специальный программно-аппаратный комплекс, который постоянно меняет ее цветовую гамму и рисунок. «Число видеообразов может исчисляться тысячами», – подчеркнули в администрации Кемерово.

Отметим, местные жители усилий властей не оценили. Соцсети переполнены гневными отзывами: «У нас люди не живут, а выживают, а они на елочку 18 лямов тратят»; «Мне кажется, мы стали забывать, как выглядит настоящая елка»; «А где елка-то? Вижу только один большой фонарный столб». Деньги жители Кузбасса предлагают потратить на медицину или помощь молодым семьям.



