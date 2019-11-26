Среди свидетелей обвинения по делу журналистки Прокопьевой обнаружился бывший директор рок-клуба. С нее сняли подписку о неразглашении

Журналист из Пскова Светлана Прокопьева лишилась подписки о неразглашении материалов дела в рамках своего уголовного преследования по статье «оправдание терроризма». Следователь по делу уведомил колумниста псковского «Эха», что она больше не ограничена в комментировании деталей дела. Об этом Прокопьева сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 26 ноября.

«Во исполнение решения суда апелляционной инстанции сообщаю, что руководителем следственного органа вынесено постановление о признании ранее данных Вами подписок о неразглашении данных предварительного расследования недействительными», – сказано в письме, которое обвиняемая в оправдании терроризма журналист получила от следователя по особо важным делам управления СК по Псковской области Назаренко.

«Приколитесь? Самое смешное, что на апелляцию мы даже не ходили — ни я сама, ни один из моих защитников. В первой инстанции проиграли (мы оспаривали законность этой подписки), на вторую решили просто не тратить время. И вдруг — решение в нашу пользу! Вот и не верь после этого в справедливость отечественного правосудия», – прокомментировала решение Прокопьева, пообещав «много и подробно рассказывать о своем уголовном деле».





В комментарии «Фонтанке» журналист отметила, что двое ключевых «засекреченных» свидетелей обвинения по делу имели непосредственное отношение к творческому коллективу псковского «Эха», где прозвучала спорная колонка Прокопьевой. Второй секретный свидетель ранее был связан с офисом депутата Льва Шлосберга, который делит одно помещение с редакцией газеты «Псковская Губерния». Прокопьева ранее работала главным редактором издания. Среди свидетелей обвинения также оказались депутат из районного центра Остров, член партии «Коммунисты России», с которым журналист никогда не пересекалась и доцент исторического факультета Псковского университета. Есть в свидетелях и «казак», местный дворник, он же бывший директор рок-клуба в 90-е годы Андрей Константинов.

Прокопьева также рассказала, что через полгода после возбуждения дела следователь по СК указал коллегам в региональном главке МВД, что сотрудники центра «Э» недорабатывают по профилактике преступлений среди журналистов.

«Одними из причин и условий, способствовавших совершению указанного тяжкого преступления могли служить обстоятельства, свидетельствующие, что подразделением центра «Э» УМВД по Псковской области профилактическая работа по предупреждению и пресечению экстремистской деятельности организаций и граждан проводится недостаточная, должным образом не осуществляется», – сказано в представлении на имя начальника УМВД по Псковской области (копия есть в распоряжении «Фонтанки» – прим.ред.).

Светлана Прокопьева обвиняется в публичном оправдании терроризма в авторской колонке о самоподрыве юноши в здании Архангельского УФСБ в конце 2018 года. Реплика прозвучала в эфире местного «Эха» и была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы на 150 000 и 200 000 рублей соответственно после получения предупреждений Роскомнадзора. В настоящее время материалы дела Светланы Прокопьевой прокуратура готовит к передаче в суд.

В октябре Союз Журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал прекращения уголовного преследования коллеги. Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы, о чём она напомнила в «открытом письме», ещё будучи под подпиской о неразглашении по делу.

После многочисленных публикаций письма в СМИ следователь вызвал на допросы псковских журналистов и депутата областного парламента Льва Шлосберга, который работал вместе с обвиняемой в газете «Псковская губерния».

Ранее в защиту Прокопьевой, в том числе, дважды выступили ОБСЕ и Союз журналистов России. Сама журналист подала жалобу в ЕСПЧ на законность обыска в её квартире и изъятия всей аппаратуры.