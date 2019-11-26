В ДТП с автобусом под Петербургом пострадали двое военнослужащих артиллерийской бригады

После ДТП с участием «Лады» и рейсового автобуса в Лужском районе Ленобласти в больницу увезли контрактника и его сослуживца. Об этом 26 ноября вечером сообщает 47news.

Авария произошла около половины пятого вечера. По предварительной информации, «Ваз-2114» с военнослужащим за рулем столкнулась с автобусом 130-го маршрута на третьем километре Ленинградского шоссе в Луге на полосе встречного движения. По данным 47news, в «Ладе» находились военнослужащие воинской части 02561 (9-я гвардейская артиллерийская Келецко-Берлинская бригада, располагается под Лугой). После удара водителя и пассажира заблокировало в салоне, их пришлось доставать спасателям. Молодые люди 22 лет и 21 года госпитализированы в тяжелом состоянии.



