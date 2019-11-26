Американские инспекторы осмотрели ракету с гиперзвуковым блоком «Авангард». Россия надеется сохранить договор СНВ-3

Российские военные провели для американских инспекторов показ ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард». Как сообщили 26 ноября в Минобороны РФ, таким образом Россия выполнила положение договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

«Показ проведен в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности договора об СНВ», – подчеркнул представитель министерства. Постановка ракетного комплекса на дежурство планируется в декабре 2019 года, уточнил он.

Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, рассказал, что первой на вооружение «Авангард» получит 13-я ракетная дивизия РВСН из Оренбургской области. Дипломатический источник издания уточнил, что Россия выполнила обязательства по СНВ-3, когда показала американцам ракетный комплекс. По его словм, если договор удастся продлить, то экспертов из США допустят и на Красноярский машиностроительный завод, где собираются запустить производство тяжелых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-28 «Сармат». Впрочем, собеседник «Ведомостей» подчеркнул, что пока шансов на продление СНВ-3 немного.

Напомним, о новых системах вооружения (в том числе, об «Авангарде» и «Сармате») Владимир Путин впервые публично рассказал 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. Главное отличие «Авангарда» от традиционных МБР — возможность осуществлять маневры в атмосфере.



