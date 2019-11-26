Почти четыре тысячи человек под Петербургом остались без воды из-за аварии

Прорыв магистрали водоснабжения во Всеволожском районе Ленобласти вечером 26 ноября оставил без воды около четырех тысяч человек. Как пишет 47news со ссылкой на администрацию Муринского поселения, авария произошла на магистрали с холодной водой.

В зону отключения попали пять домой, в которых живет более 3900 человек. Жители уже выстроились в очереди за водой к машинам с канистрами.

И. о. главы администрации Муринского поселения Галина Левина уточнила 47news, что прорыв на границе Мурино и Нового Девяткино зафиксировали в начале шестого вечера. Аварийные бригады работают, однако сроки завершения ремонта неизвестны.



