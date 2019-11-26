«Образ сварщика с водкой должен быть намертво исключен». Министр просвещения обсудила с Шнуровым, как вырастить российского Илона Маска

В России необходимо заниматься популяризацией рабочих специальностей, а не связывать подобные профессии с алкоголизмом. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время беседы с петербургским музыкантом Сергеем Шнуровым. Дискуссия вышла вечером 26 ноября в эфире телеканала «Россия 1».

Шнуров подчеркнул, что для того, чтобы привлечь к таким профессиям молодежь, нужны привлекательные ролевые модели. И привел в пример Стива Джобса, Илона Маска и рэпера Jay-Z. У министра просвещения музыкант поинтересовался, есть ли такие люди в России, которые могут сказать «вот, я очень много работал, и я достиг». Интересно, что в ответ Васильева не привела в пример самого Шнурова. А начала говорить про то, что «найти классных людей в рабочих специальностях», которые были бы счастливы, сейчас очень сложно. «Найти сварщика в стране невозможно», – возможно, личной проблемой поделилась со Шнуровым министр.

Музыкант, так много популяризировавший пьянство в своих песнях, в ответ посетовал, что образ сварщика вызывает ассоциации с бутылкой водки. «Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно», – подчеркнул Шнуров. Васильева с ним согласилась.

«Более того, я считаю, что образ сварщика с водкой, о чем вы сказали, должен быть намертво исключен. Потому что это миф, это мифология, постоянная мифология, навязанная», — подытожила Васильева.



