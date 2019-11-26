Исландия пригрозила уткам эвтаназией из-за суровой зимы

Власти поселения Фаскрудсфьордур на востоке Исландии пригрозили усыпить несколько десятков уток, живущих в городском пруду, из-за наступающей зимы. Об этом сообщает государственный телеканал Исландии R?V. Угроза над пернатыми возникла из-за того, что несколько лет назад местный житель попросил поселить в пруду четыре утки. Поэтому де-юре, птицы считаются домашними, а исландские законы очень строго охраняют права животных, гарантируя им комфортные условия проживания в тепле и чистоте.

«После поселения квартета, природа взяла своё, и птиц теперь стало три десятка», – рассказал владелец кафе в Фаскрудсфьордур Один Магнасон (??inn Magnason), знакомый с незадачливым владельцем стаи . – «Непонятно как их бывший владелец должен позаботиться о птицах. Не может же он загнать 30 уток к себе на кухню или в гараж».







По данным местных властей, впереди уток ожидает холодная зима, которую те вряд ли смогут пережить самостоятельно. Во исполнение закона о защите домашних животных, было принято радикальное решение, которое избавит животных от холодной смерти и позволит расстаться с жизнью в комфортных условиях.





Как и Один, остальные 660 жителей поселения уверены, что птицы смогут благополучно перезимовать, как они это делали несколько зим до этого.

Местные подчёркивают, что утки «весёлые и умные, и уже стали важной частью населения Фаскрудсфьордур». Городские власти столкнулись с дилеммой: если они встанут на сторону жителей, которые симпатизируют уткам, то технически нарушат местный закон о содержании птиц. Решение должно быть принято сегодня, 26 ноября.