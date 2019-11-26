Герман Греф рассказал, чего боится больше всего

Глава Сбербанка рассказала журналистам какой вопрос страшит его больше всего. Как выяснилось, это не запрос про курс доллара или интерес в какой валюте лучше хранить сбережения. А теперь в ужас его вгоняет предложение сделать селфи

«Страшным изобретением человечества» назвал Герман Греф изобретение селфи. Об этом он заявил во время передачи «Открытый диалог с Германом Грефом», которую 26 ноября цитирует РБК.

«Оно догоняет любого публичного человека. Если раньше для меня самый страшный вопрос вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь: «давай сделаем совместную фотографию». Это конечно ужасно просто!» — сказал Греф.

«Открытый диалог с Германом Грефом» прошел в рамках ежегодной встрече, в специальном выпуске Business Talk.



