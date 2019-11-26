Бангкок хочет стать Восточной Венецией

Городские каналы столицы Таиланда обрастут туристическими зонами. Муниципалитет хочет таким образом приманить в город еще больше гостей.

Каналы Бангкока (клонги) — один из символов города, благодаря которому его иногда называют Восточной Венецией, сообщают 26 ноября РИА Новости. Этим решил воспользоваться в 2020 году департамент культуры, спорта и туризма города. Сначала он выделит деньги на ремонт каналов Prawet Burirom и Bang Luang. Потом обустроит берега.

Путешествие по клонгам, надеются местные власти, позволит туристам познакомиться с тайским образом жизни, посетить плавучие рынки.

Также власти планируют разработать специальные экскурсии по каналам для гостей города.



