Путин подписал закон для «Яндекса»
Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов. Документ важен в первую очередь для выстраивания новой конструкции корпоративного управления «Яндекса».
Как сообщает 26 ноября «Интерфакс», поправки в закон «О международных компаниях», который были приняты Госдумой 13 ноября, накануне, 25 ноября одобрил СовФед. А уже 26 ноября закон подписал президент. Сообщение об этом появилось на официальном портале раскрытия правовых актов.
Согласно поправкам теперь механизм редомициляции в РФ распространяется и на международные фонды. Поэтому «Яндекс» сможет зарегистрировать Фонд общественных интересов в специальной административной зоне в Калининградской области (всего их две, вторая – в Приморье).
Только неделю назад компания сообщала, что право «золотой акции» перейдет к создаваемому Фонду общественных интересов от бывшего партнера «Яндекса» – Сбербанка. Новым образованием будут управлять 11 человек, среди которых представители целого ряда государственных образовательных учреждений, РСПП, школы «Сколково», а также самого «Яндекса».
Новая форма управления потребовалась после внесения в Госдуму законопроекта депутата Антона Горелкина, который предусматривал ограничение до 20% доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах и все последние месяцы оказывал давление на капитализацию «Яндекса».
Справка:
Российское ООО «Яндекс» принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, основателю «Яндекса» Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника «Яндекса» Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.