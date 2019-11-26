Путин подписал закон для «Яндекса»

Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов. Документ важен в первую очередь для выстраивания новой конструкции корпоративного управления «Яндекса».

Как сообщает 26 ноября «Интерфакс», поправки в закон «О международных компаниях», который были приняты Госдумой 13 ноября, накануне, 25 ноября одобрил СовФед. А уже 26 ноября закон подписал президент. Сообщение об этом появилось на официальном портале раскрытия правовых актов.

Согласно поправкам теперь механизм редомициляции в РФ распространяется и на международные фонды. Поэтому «Яндекс» сможет зарегистрировать Фонд общественных интересов в специальной административной зоне в Калининградской области (всего их две, вторая – в Приморье).

Только неделю назад компания сообщала, что право «золотой акции» перейдет к создаваемому Фонду общественных интересов от бывшего партнера «Яндекса» – Сбербанка. Новым образованием будут управлять 11 человек, среди которых представители целого ряда государственных образовательных учреждений, РСПП, школы «Сколково», а также самого «Яндекса».

Новая форма управления потребовалась после внесения в Госдуму законопроекта депутата Антона Горелкина, который предусматривал ограничение до 20% доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах и все последние месяцы оказывал давление на капитализацию «Яндекса».



