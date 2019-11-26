В Вифлеем на Рождество. Путина зовут в Палестину

Президент Палестины Махмуд Аббас пригласил российского президента Владимира Путина посетить Вифлеем на рождественские праздники. Об этом он заявил 26 ноября российским журналистам.

«Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно Вифлеем, в частности, во время рождественских праздников. Мы будем очень рады, если он примет наше приглашение, это будет большой честью для нас», — сказал Махмуд Аббас.

Глава Палестины при этом упомянул, что сам старается приехать в Россию каждый год.

Пока российская сторона не ответила на приглашение. Известно лишь, что на середину января запланирован его визит в Израиль.



