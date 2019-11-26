Депутаты предлагают разрешить регионам снижать штрафы за нарушения ПДД

В Мосгордуме задумались о снижении штрафов, чтобы стимулировать граждан из выплачивать. Депутаты предложили разрешить регионам снижать размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки.

На заседании круглого стола в Мосгордуме 26 ноября обсудили возможность снижения суммы административного штрафа за стоянку на платной городской парковке, если нарушитель выплатит штраф в 12-дневный срок, передает РИА Новости. Сейчас москвичи не могут выплачивать парковочные штрафы с 50-процентной скидкой, как по другим нарушениям ПДД, а снизить размер штрафа городским властям не позволяет федеральный кодекс.

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, намерена разработать законодательную инициативу, которая позволит делегировать субъектам РФ право уменьшать сумму штрафа. Как отметил глава комиссии Александр Семенников, непосредственно на сегодняшнем заседании обсуждалось снижение штрафа именно за нарушение правил платной парковки, но в будущем оно может распространяться и на другие нарушения.

В то же время начальник юридического управления ЦОДД Аркадий Макаров высказался против идеи давать скидку на штрафы за нарушение правил платной парковки. По его словам, сумма штрафа была специально увеличена до 5000 рублей, чтобы мотивировать людей платить за парковку, поэтому она не должна быть меньше платы за парковку.



