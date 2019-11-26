Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать самостоятельно

Основатель Telegram Павел Дуров решением судьи Питера Кевина Костела из окружного суда Южного округа Нью-Йорка будет допрошен в удобном для сторон месте по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Постановление Костела опубликовано в издании Coindesk 26 ноября. В нем сказано, что Дуров вызван на допрос 7 или 8 января. Место, где с ним будут общаться, пока не определено — оно будет «согласовано сторонами».

Еще двое сотрудников компании, вице-президент Илья Перекопский и Шияма Пареха, чья фамилия фигурирует в документах для инвесторов, должны быть допрошены в Лондоне — 16 и 10 декабря, соответственно.

Запуск блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) из-за судебного разбирательства с SEC ранее был перенесен на апрель — инвесторы, вложившие 1,7 млрд долларов в новую криптовалюту Gram, согласились подождать.

Поводом для иска стало нарушение закона США о ценных бумагах от 1933 года. Якобы продажа криптовалюты под названием Gram не была зарегистрирована должным образом. В отношении Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc был введен временный судебный запрет.



