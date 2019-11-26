Audi планирует сократить почти 10 тысяч работников, чтобы стать «устойчивее»

Люксовое подразделение Volkswagen Group – компания Audi – планирует сократить в ближайшие годы 9500 работников. Всего в компании работает около 90 000 сотрудников (из них 60 000 – в самой Германии), так что сокращение коснется почти каждого десятого.

Руководство марки из Ингольдштадта считает, что таким образом компания сможет «похудеть и стать более устойчивой», сообщает 26 ноября Associated Press. Одновременно планируется создать примерно 2000 новых позиций, связанных с переходом на выпуск электрических автомобилей, так что суммарное сокращение составит лишь 7500 рабочих мест.

Audi вынуждена пойти на такие меры, чтобы сохранить конкурентоспособность хотя бы со своими «домашними» соперниками в люксовом сегменте, такими как BMW и Mercedes. Также компания была серьезно затронута «дизельгейтом», поскольку именно она занималась производством и поставками дизельных двигателей для других брендов Volkswagen Group.

В будущем Audi планирует производить электромобили исключительно в Германии, на своих заводах в Ингольдштадте и Неккарзульме. Сейчас марка имеет сборочные производства почти по всему миру, включая США, Бразилию, Южную Африку, Индию и Малайзию. В Европе, помимо Германии, автомобили с четырьмя кольцами собирают в Бельгии, Словакии и в России – на заводах в Калуге и Калининграде.



