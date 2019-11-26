Суд распустил избирком муниципалитета «Коломяги». Там кандидата отказались регистрировать из-за заглавных букв в документах

Санкт-Петербургский городской суд расформировал избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО) «Коломяги» (располагается в Приморском районе). Это решение суд принял на заседании 26 ноября.

С требованием распустить эту ИКМО в суд обратилась городская избирательная комиссия. Причина в том, что во время предвыборной кампании ИКМО не исполнила предписание петербургского избиркома. Предписание касалось незаконного отказа в регистрации кандидату от «Справедливой России» Сергею Максимову.

Чтобы принять участие в выборах депутатов в «Коломягах», активист Максимов принес в муниципальный избирком все нужные документы, в том числе справку с работы. Избирком документы тщательно проверил и выяснил: справедливоросс неправильно указал название своего работодателя. Ошибка заключалась в том, что прописные буквы в нескольких словах он заменил строчными и наоборот. Это нарушение не позволило муниципальному избиркому допустить Сергея Максимова до участия в выборах.

После жалобы справедливоросса петербургский избирком признал отказ в регистрации незаконным и обязал муниципальную комиссию заново рассмотреть этот вопрос. В «Коломягах» никаких действий предпринимать не стали. В результате Горизбирком допустил Максимова до выборов собственным решением.





Сергей Максимов — не единственный, кто столкнулся с трудностями при попытке поучаствовать в выборах в «Коломягах». Петербургский избирком признал незаконными отказы в регистрации и другим кандидатам от «Справедливой России» и «Яблока».

«Коломяги» – один из четырех муниципалитетов, избирательные комиссии которых Горизбирком потребовал расформировать через суд. Таким образом городская комиссия отреагировала на критику со стороны председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в адрес организации муниципальных выборов в Петербурге. Один избирком — в муниципалитете «Семеновский» – горсуд уже распустил. Всего 8 сентября в городе прошли кампании в 110 муниципалитетах. Работу 16 из них Горизбирком признал неудовлетворительной.