Один из самых непримиримых критиков Tesla заказал Model X по требованию жены

Джим Крамер – ведущий программы Mad Money на канале CNBC – много лет жестко критиковал компанию Илона Маска, его самого и электромобили Tesla. Однако на днях его жена Лиза протестировала Model X, и после этого Крамер написал в своем твиттере, что они покупают Tesla.

В своей телевизионной программе, посвященной инвестициям, Крамер с 2011 года последовательно отговаривал зрителей вкладывать деньги в Tesla, сравнивал Маска с известным мистификатором и шоуменом Финеасом Барнумом. Он же первым выдвинул идею смещения Илона Маска с поста гендиректора и назвал презентацию Cybertruck «шагом к банкротству», пишет Market Watch.

Тем неожиданнее оказался твит, появившийся на личной страничке телеведущего 25 ноября: «Мы были на тест-драйве Tesla в эти выходные, и этого было достаточно, чтобы Лиза сказала, что мы покупаем одну из них. Это все». Лиза – это жена Крамера, и обычно она ездит на Lamborghini и вообще основной водитель в семье.

Поэтому решение жены Крамер воспринял как безусловное руководство к действию. «Счастливая жена – счастливая жизнь», – прокомментировало покупку издание Market Watch.

Фанаты поприветствовали новообращенного в «церковь Илона Маска» и спросили, что он теперь думает по поводу Tesla и много ли людей поменяют свои взгляды после тест-драйва. Крамер ответил как истинный адепт Уолл-стрит: «Вот если бы финансовые показатели компании были получше, все обожали бы Tesla».



