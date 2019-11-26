На Русановской в жилом доме лопнула труба с кипятком. Затопило третий этаж

Коммунальщики меняют трубу в ЖК «Ласточкино гнездо» в Невском районе Петербурга. Поплыл гипсокартон в общем коридоре.

Видео затопленного и парящего пола в соцсетях выложили жители 17-го дома по Русановской улице днем 26 ноября. Они отметили, что протечка образовалась на третьем этаже, и напомнили, что дом сдан всего четыре года назад.

Представители застройщика, компании «Эталон», рассказали «Фонтанке», что к вечеру протечка была устранена и аварийная служба управляющей компании, АО «Сервис-Недвижимость» (входит в строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ»), начала ремонт. После того, как все высохнет, менять придется и гипсокартонную обшивку.



