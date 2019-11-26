«Дорога – стекло». Под Лугой «Лада» вылетела в лоб автобусу, есть пострадавшие

Серьезная авария с участием автобуса произошла днем 26 ноября в Лужском районе Ленинградской области. Местные автомобилисты отмечают, что на дорогах очень скользко и машины улетают в кювет.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:20 на 2 – 3-м километре Ленинградского шоссе, на подъезде к городу Луге № 2, 22-летний парень за рулем ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и его 21-летний пассажир. Их госпитализировали в ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» в тяжелом состоянии.

По данным «Фонтанки», в аварию попал автобус маршрута № 130 «Луга – Конезерье» (перевозчик ИП «Голуб»). ДТП произошло в микрорайоне Луга-2. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «Подслушано в городе Луга», видно, что легковушку буквально смяло от удара.





Автомобилисты отмечают, что на дорогах сегодня гололед. «Лично сегодня ездил 40 км/ч, именно там, дорога – стекло. Самого чуть не развернуло, надо просто в таких условиях соблюдать скоростной режим», – пишет участник группы Егор.

В первом часу дня участники группы сообщали, что на дороге на Заклинье так скользко, что как минимум две машины улетели в кювет. «От Жельц до Мшинской 3 аварии», – несколькими часами позже добавил Сергей. Скользили автомобили и в самой Луге, даже на маленькой скорости. При этом, по словам местных жителей, утром гололеда на дорогах не наблюдалось, а уже часам к 12 проезжая часть была очень скользкой.