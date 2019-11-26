Солнечные автомобили из Амстердама не требуют прав и вмещаются на парковочное место впятером

Стартап из Амстердама Squad Mobility сделал необычный электромобиль, предназначенный для решения проблем перегруженности городских улиц. Он занимает в пять раз меньше места на парковке, чем обычный седан, и заряжается от солнечных батарей. «Фонтанке» в компании рассказали, что петербургская погода не является препятствием для эксплуатации модели.

Sqaud это двухместное транспортное средство, предназначенное для кратковременных городских поездок с максимальной скоростью 45-80 км/ч в зависимости от версии. Его особенность – отсутствие дверей и окон, зато есть солнечная батареи, обеспечивающая до 30 километров пробега, что считается вполне достаточно для большинства поездок по городу. Его длина всего два метра, а ширина – метр, но в нем могут ехать два взрослых человека рядом друг с другом, а сзади есть место или для небольшого груза, или для детских сидений. На стандартном парковочном месте умещается сразу четыре-пять Sqaud (в России парковочное место должно быть длиной 5 метров при парковке в два ряда и 6,1 метра при парковке в линию). Малые габариты и небольшая скорость позволяют управлять Sqaud в большинстве стран Европейского союза даже без водительских прав.

Трубчатый каркас формирует защитный кокон вокруг пассажиров, что обеспечивает безопасность, два небольших электродвигателя расположены непосредственно в задних колесах и питаются от двух батарей общим объемом 4 кВт/ч. Электромобиль можно заряжать от сети или оперативно менять батареи – они сменные. Солнечная панель на крыше добавляет энергии в аккумуляторы, причем в ясный день (а Амстердам далеко не самый солнечный город) «прибавка» даст 25-30 километров.





По замыслу создателей, голландцев Роберта Хоеверса и Криса Клока, автомобиль лучше всего подойдет для прокатных и каршеринговых сервисов, то есть для того, что по международной терминологии называется MAAS (Mobility as a Service), пишет 26 ноября Electrek.

На вопрос «Фонтанки» относительно целесообразности эксплуатации таких электромобилей в Петербурге генеральный директор Роберт Хоеверс ответил, что не видит никаких препятствий. У него нет данных по количеству солнца конкретно в Петербурге, но в Хельсинки солнца всего лишь на 10% меньше, чем в Амстердаме, а для Финляндии она вполне подходит. Поэтому в Петербурге, особенно в летнее время, подобные транспортные средства могут оказаться очень к месту.

Пока компания принимает предварительные заказы от частных клиентов и от сервисов. Стоимость одного электромобиля Squad начинается примерно от 5 тысяч евро.