На юге КАД встала 10-километровая пробка. Над ней видят вертолёт

Две встречные пробки выросли на юге КАД вечером 26 ноября: на внутреннем кольце от вантового моста до Софийской, на внешнем – от Пулковского шоссе дотуда же. В 17:54 «Яндекс» предупредил, что в пробке длиной 9,3 километра на внешнем кольце можно потерять 47 минут, что на 31 минуту больше обычного.

«ДТП в левом ряду на внешней стороне КАД. Над местом завис вертолёт», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сильных повреждений у стоящих машин на кадрах не видно.

Затор в обратную сторону, по словам автомобилистов, создают зеваки.





«40 минут назад ехал от вантового к Московскому. Достаточно скользко на всей Обуховской эстакаде, она уже промерзла за 5 суток мороза, а тут теплеет, да и влажность с моросью, вот и результат – тончайший слой льда местами. Помните, что самые опасные места при пограничных "0" температурах это мосты, эстакады, путепроводы», – напоминает в комментариях Дмитрий.