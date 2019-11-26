Сутки на апелляцию – и свобода. Мосгорсуд отпустил из СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

Процесс рассмотрения апелляционной жалобы на арест заместителя главы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной занял около суток и подарил ей свободу. Следственный комитет недоволен.

Вслед за новостями о том, что столичная прокуратура решила прекратить уголовное дело в отношении Голосной, РИА Новости сообщает и об освобождении чиновницы 26 ноября — в изолятор суд определил ее буквально накануне. Решение Пресненского районного суда отменили коллеги из вышестоящей инстанции. Следственный комитет, по чьей просьбе ее и отправили под стражу, намерен решение обжаловать.

Голосную следствие подозревает в помощи пивоварам уходить от налогов. Компания «Альфа-Групп» якобы использовала несертифицированное оборудование, и информация о производимых ими напитках в контролирующую оборот алкоголя госсистему ЕГАИС не поступала. Голосная, убеждены следователи, об этом знала и закрыла глаза. Речь идет об убытках казне на 58 млн рублей.



