Группа «Орими» достроила кофейный завод под Петербургом стоимостью 7 млрд рублей

Петербургская группа компаний «Орими Трейд» достроила новый кофейный завод на территории индустриального парка «Уткина заводь» в поселке Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. Предприятие занимает участок площадью 10 га. Объем инвестиций в проект составил около 7 млрд рублей.

Завод мощностью около 5 тыс. тонн в год будет производить растворимый кофе. Ранее компания ввозила его готовым из-за границы и фасовала.

Торжественное открытие запланировано на 3 декабря. Новое предприятие расположилось неподалеку от действующей производственной площадки «Орими» в поселке имени Свердлова в Ленинградской области. Еще одна фабрика группы компаний расположена на проспекте Большевиков.

ГК «Орими Трейд» является одним из крупнейших производителей чая и кофе в России. В год она выпускает 95 000 тонн продукции под брендами «Принцесса Нури», Tess, Greenfield, «Жокей» и Jardin. Выручка компании за 2018 год составила 46 млрд рублей.





Основатель «Орими» Александр Евневич также является совладельцем сети строительных гипермаркетов «Максидом». В «Рейтинге миллиардеров ДП-2018» он занимал 15-е место с состоянием в 58,7 млрд рублей.

По данным таможенной статистики, в натуральных показателях почти половину кофе в Россию везут из Вьетнама — 95,6 тыс. тонн из общего импорта в 195,5 тыс. тонн. На Бразилию пришлось 34 тыс. тонн. Основной объем ввозимого в Россию кофе оформляется на таможне в Ленинградской области — почти 62 тыс. тонн.