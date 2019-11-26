«Не нужно жертвовать конфиденциальностью ради безопасности». Дуров рассказал об успехе борьбы с террористами в Telegram

Мессенджер Telegram не допускает пропаганды деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и одновременно обещает пользователям полную конфиденциальность. К таким выводам пришли в Европейском полицейском агентстве.

Об этом 26 ноября в своем телеграм-канале сообщает основатель мессенджера Павел Дуров, сам же Европол высказался еще накануне, после участия представителей компании в посвященной соответствующей тематике конференции. Там обсуждались тип контента, который пытаются распространять террористы, и способы борьбы с этим распространением. Были отмечены возможность жаловаться на экстремистское содержание самими пользователями в группах и каналах и усиление автоматизированного поиска на платформе.

«Как я уже говорил ранее, ИГИЛ и им подобным будет нелегко в Telegram, если они продолжат распространять свои послания о насилии и ненависти. Мы продолжим защищать абсолютное право на неприкосновенность частной жизни пользователей, доказывая, что вам не нужно жертвовать конфиденциальностью ради безопасности. Вы можете – и должны – наслаждаться обеими», – считает Дуров.

Он также отметил, что, несмотря на заверения «некоторых экспертов», конфиденциальность и успешная борьба с терроризмом не являются взаимоисключающими понятиями.





«Мы поддерживаем свободу слова и мирные протесты, но терроризму и пропаганде насилия не место в Telegram», – цитирует представителей мессенджера Европол.

Два года назад глава Европола Роб Уэйнрайт, напротив, критиковал Telegram за нежелание помогать в борьбе с ИГИЛ и террористами. Он не отрицал, что какая-то работа ведется, но отметил, что это «не тот уровень сотрудничества».

В России решением суда мессенджер был заблокирован — Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Впрочем, пользователи быстро научились обходить блокировки.