«Пассажиравтотранс» готов отдать за 100 автобусов 2,3 млрд рублей. Будут ли они лазурными, как «Зенит», пока неизвестно

ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на закупку 100 двухсекционных автобусов. Максимальная цена контракта – 2,3 млрд рублей. Об этом 26 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Вместимость новой техники – до 163 пассажиров. Партия должна прибыть в период с марта по май 2020 года.

«Новый подвижной состав повысит комфорт поездок на маршрутах предприятия в разных районах города, а также будет задействован в обслуживании болельщиков чемпионата Европы по футболу. Закупка еще 100 автобусов вместимостью до 100 пассажиров будет объявлена в ближайшие дни», – рассказывают в ГУП «Пассажиравтотранс».

Требования к транспорту предприятие установило такие: низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, высокий экологический класс двигателя и зарядные устройства для телефонов. Отмечается, что в салонах будут установлены средства автоматического подсчета пассажиропотока. Новые автобусы предприятие собирается закупить в лизинг.





Как уточнили в ГУП «Пассажиравтотранс», цвет новых автобусов в закупочной документации пока не указан. Этот вопрос будет решаться уже после процедуры торгов. «В настоящее время город определяет единый цвет общественного транспорта. По итогам окончательного решения требование по цвету кузова будет сформулировано для поставщика дополнительно», – заявили в ГУПе.

В ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что решение по расцветке будет принято в ближайшее время.

Напомним, что в начале ноября Смольный совместно с ФК «Зенит» выпустил ярко-голубые автобусы на маршруты №1 и №3. Власти объявили, что, по итогам опроса, который проводился на сайте ГКУ «Организатор перевозок», граждане изъявили желание видеть на улицах города общественный транспорт, раскрашенный в клубные цвета.

Сейчас ГКУ «Организатор перевозок» проводит второй опрос, в ходе которого выясняет, нравится ли горожанам выбранный цвет. В нем приняли участие 1528 человек, из которых 863 поддержали зенитовскую лазурь, 633 человека высказались против, и еще 32 — не смогли определиться между этими вариантами.