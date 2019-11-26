«Психологическая растерянность». Ошибки пилотов привели к крушению лайнера FlyDubai в Ростове-на-Дону в 2016 году

Крушение пассажирского Boeing, в результате которого погибло 62 человека, произошло из-за ошибок пилотов. Такие данные приводит 26 ноября МАК.

«Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС (командиром воздушного судна. – Прим. ред.) ситуационной осведомленности ночью в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», – сообщается в отчете.









ЧП способствовала и недостаточная подготовка экипажа, а также несогласованность действий. «Потеря КВС лидирующего положения в экипаже после начала ухода на второй круг и его психологическая «растерянность», – отмечают исследователи.

Свою лепту также могли внести турбулентность и усталость пилотов. «К моменту катастрофы экипаж находился в воздухе 6 часов, из них 2 часа в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения», – говорится в отчете.





В карточке авиакатастрофы на сайте МАК стоит статус «расследование завершено».

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился ранним утром 19 марта 2016 года при повторном заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Погибли все находившиеся на борту — 55 пассажиров и семь членов экипажа. СМИ и раньше сообщали, что пилоты виноваты в трагедии.