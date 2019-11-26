Калининградская волна докатилась до Москвы через Петербург. Следователь пришел за бумагами по делу на 30 миллионов в главную морскую аварийную службу страны

Следственные действия довели ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» до пресс-релиза. Прошлогоднее уголовное дело вспомнили даже федеральные СМИ.

О том, что сотрудники отдела по особо важным делам Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ (расположено в Петербурге) пришли в офис ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» в рамках уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере, сообщило само учреждение.

«Происходит выемка документов. Обыски проводит следователь Северо-Западного управления на транспорте СКР. Следствие проходит по эпизодам 2014 года, связанным с исполнением договоров»,— заявили РИА Новости в Морспасслужбе. Пресс-служба уточнила, что обыски касаются уголовного дела в отношении бывшего руководителя службы Дмитрия Смирнова, возглавлявшего Морспасслужбу в 2013–2014 годах.

В пресс-службе следственного управления «Фонтанке» рассказали, что дело действительно касается эпизода 2014 года, но возбуждено было в 2018-м. Тогда же был задержан директор ФБУ по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.





По версии следствия, на тот момент глава «Морской спасательной службы Росморречфлота» заключил с калининградским ООО «Экофрахт» фиктивный договор аренды грузовых контейнеров. После чего фирме были перечислены 30 млн рублей, которые были поделены между руководителем ФБУ и директором ООО.

Фото: скриншот с сайта szsut.sledcom.ru