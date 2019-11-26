Остановленный деревом угонщик на «Мерседесе» подслушивал ГИБДД. Его ждет день рождения в СИЗО

Пойманному накануне во Всеволожском районе Ленобласти угонщику придется отпраздновать свой день рождения в следственном изоляторе. Попытки сбежать и агрессия помогли только оказаться в наручниках.

«Дорожный инспектор» 26 ноября сообщает подробности задержания автоугонщика сотрудниками ОГИБДД Всеволожского района. По информации группы, черный Mercedes E200 инспекторы заприметили около 11 часов утра. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

В ходе погони в поселке Кузьмоловский водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в дерево. На фото видно, что машина получила серьезные повреждения передней части.





После этого злоумышленник попытался убежать, но был пойман. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и вызывающе, поэтому полицейские надели на него наручники.

Права, которые он предъявил инспекторам, вызвали у них сомнения в подлинности: в документе отсутствовали защитные элементы, а цвет фона отличался от оригинала. В отделе полиции сомнения подтвердились: задержанный оказался не 46-летним жителем Владикавказа, указанным в документе, а 48-летним петербуржцем. Ранее мужчина, как уже сообщалось, привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.

«Мерседес» принадлежит жителю Петербурга. При осмотре в машине нашли в том числе несколько автомобильных номеров и радиостанцию, настроенную на частоту ГИБДД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «У злодея скоро день рождения, и встретит он его в любимых стенах СИЗО», – отмечают в группе.