История из Глупова. В Петербурге частную квартиру выдали за платный музей Салтыкова-Щедрина

Реклама новой сценической площадки катком прошлась по обычному петербуржцу, живущему в когда-то принадлежавшей писателю квартире. Без ведома жильца горе-промоутеры создали фейковый образ музея и открыли продажу билетов.

Скриншот афиши / vk.com

Вечером 23 ноября пожилой петербуржец почувствовал за дверью своей квартиры в 60-м доме на Литейном проспекте непривычное оживление. На лестничной площадке стояли около двадцати, как ему показалось, граждан. «Мы к вам на камерный концерт классической музыки», – поприветствовали незнакомцы. Мужчину взяла легкая оторопь.

Беседа была обречена. Хозяин утверждал, что развлечь публику может разве что игрой на ложечках. Визитеры помахивали билетами за 500 рублей, требовали зрелищ и настаивали, что за дверью скрывается мемориальная квартира Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В подтверждение своей уверенности приводили страницу сайта о культурной жизни Петербурга peterburg2.ru – на ней фотографический ряд описывал музейное великолепие, с бюстом писателя, его рабочим столом, раритетными изданиями.

О музее, с разной степенью насыщенности, рассказывали и другие ресурсы – в частности, «Яндекс.Афиша», общеизвестные билетные площадки: «Приглашаем вас в Мемориальную квартиру М. Е. Салтыкова-Щедрина — квартиру №… в Доходном доме М. С. Скребицкой (Красовской), в которой выдающийся русский писатель-сатирик прожил тринадцать лет: с 1876 по апрель 1889, до конца жизни. В этих памятных стенах вас ждет путешествие сразу через несколько эпох…»





Жилец еле отбился. Ему больших трудов стоило убедить зрителей, что квартира не обладает интерьерным блеском, гипсовая голова сатирика тоже отсутствует, а единственное упоминание о его жизни в доходном доме – мемориальная табличка на фасаде.

Страница о мемориальной квартире Салтыкова-Щедрина в Петербурге создана на peterburg2.ru 19 сентября. Нехитрый поиск в Интернете показал, что фоторяд взят с официального сайта музея писателя в Твери.

Главный редактор портала Наталья Ямщикова сообщила «Фонтанке», что происхождение фейка установить невозможно: «Его добавил на сайт неизвестный нам пользователь. Определить, кто именно загрузил фото [с интерьером музея], мы технически не можем».

При этом, по словам Ямщиковой, модераторы проверяют каждый объект. После звонка «Фонтанки» с сайта исчезли тверские снимки, но ссылка на мемориальную квартиру осталась. В пресс-службе «Яндекс.Афиши» нас попросили доказать, что квартиры-музея в Петербурге не существует, и не стали делиться первоисточником своей информации.

Концертные анонсы

За созданием мифа о мемориальной квартире последовала активная реклама концертов Фестивального оркестра Павла Опаровского – есть такой коллектив в Петербурге. Продюсирует его ООО «Международный молодежный центр музыкального искусства» (ММЦМИ). Владелец и гендиректор компании Довлет Анзароков одновременно возглавляет отдел маркетинга и продажи билетов Александринского театра. Собственно, по его словам, штат коммерческой организации состоит из сотрудников билетного отдела Александринки.

Концерты Фестивального оркестра в «мемориальной квартире» анонсировались на сайтах билетных операторов, в социальных сетях распространялись афиши.

Опаровский и Анзароков не взяли на себя авторство анонимной страницы на peterburg2.ru. Существование мемориальной квартиры в доме, где висит мемориальная табличка, будто бы считали само собой разумеющимся. Последовательность создания фейка и концертных анонсов считают стечением обстоятельств.

До конца 2019 года ММЦМИ планировал спродюсировать пять выступлений Фестивального оркестра на Литейном, 60. Помещения в этом доме занимают общественные организации, в том числе «Ассоциация международного сотрудничества» и «Санкт-Петербургский совет мира и согласия», у которого с оркестром Опаровского заключен договор социального партнерства. «Совет мира» обязался предоставить зал с роялем, а музыкант – дать серию концертов в рамках проекта «Открытые ноты России».

Договор не подразумевал реализацию билетов. Но у оркестра Опаровского и фирмы Анзарокова, отвечающую за раскрутку коллектива, – сугубо коммерческие отношения. Поэтому билеты поступили в продажу, их частично выкупили. Зрители 23 ноября пришли на Литейный, 60, и после малоприятной встречи с жильцом псевдомузея были препровождены в небольшой зал с роялем.

Но концерт все равно не состоялся.

«В зал ворвалась какая-то женщина. Она называла меня проходимцем, обвиняла, что я торгую билетами, запрещала играть, – вспоминает Опаровский. – Безобразная сцена. Я извинился перед зрителями, части вернул деньги, а других пригласил на свои будущие выступления».

В женщине музыкант без труда опознал председателя правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Маргариту Мудрак.

«Я никого не разгоняла, – сказала она «Фонтанке». – Зал с роялем принадлежит нашей ассоциации. По уставу мы не имеем права принимать платные мероприятия. Тем более это неправильно – обманывать зрителей концертами в несуществующей мемориальной квартире Салтыкова-Щедрина».

Оркестр, да не тот

Несколько дней назад симфонический оркестр «Классика» под руководством дирижера Александра Канторова заявил о «мошеннических действиях» в свой адрес.

«Группа мошенников организовала продажу билетов на концерты 30 и 31 декабря под названием «Иоганн Штраус: Король вальса на Новой сцене» на одной из площадок Александринского театра», – написали музыканты на своем сайте.

По их словам, коллектив Канторова в эти дни выступает в другом месте, а концерт дает «несуществующий оркестр «The Youth Strauss Orchestra» под управлением дирижера Хетага Тедеева».

Тедеев – земляк Валерия Гергиева, осетинские СМИ прочат его в наследники маэстро. Но пока это молодой специалист, свежеиспеченный выпускник Петербургской консерватории. Упоминаний о коллективе «The Youth Strauss Orchestra» в Сети, не считая будущих выступлений в Александринке, нет.

Организатором концерта выступает индивидуальный предприниматель Алексей Кулеш. Он сообщил «Фонтанке», что замена исполнителей на афишах произошла из-за сорванных переговоров. Якобы изначально должен был выступать Канторов, но не срослось, а анонс не заменили.

В социальных сетях Штраус в Александринке рекламируется в том числе через ресурсы принадлежащей Анзарокову компании ММЦМИ. По ее телефону сотрудник предложил помощь в приобретении билетов на выступление Тедеева.

Довлет Анзароков назвал ложные афиши с Канторовым технической ошибкой, а причастность своей компании к организации концертов в Александринке отверг. В пресс-службе театра «Фонтанке» сообщили, что не видят конфликта интересов в бюджетной и коммерческой деятельности начальника билетного отдела.

«Должность ниже замдиректора позволяет совмещение, – уточнили в пресс-службе. – Довлет не проводит продюсируемые им мероприятия на сцене театра».

Бизнес Анзарокова представлен не только продюсерским центром ММЦМИ, но и юридически не оформленной организацией Roof Cinema – «командой людей, которые любят искусство, красивые места и яркие события».

«C 2001 года мы организуем культурные мероприятия в Петербурге — от камерных премьер европейского кино до многотысячных фестивалей», – написано на сайте Roof Cinema. Среди ее проектов числятся кинопрограмма новой сцены Александринского театра (ежемесячный показ премьер, фестивального кино, короткометражек) и фестиваль «Молодость и вино» – там же, в Александринке.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»