СМИ: Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона. В воздух подняли истребители

Вход на территорию Белого дома перекрыт из-за сообщения о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном. Об этом 26 ноября сообщает NBC News.

Журналисты, оказавшиеся в Белом доме в этот момент, говорят, что их всех заставили укрыться в помещении за залом для брифингов.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq — j.d. durkin (@jiveDurkey) November 26, 2019

Как пишет NBC, в воздух были подняты истребители, однако никаких подробностей инцидента пока неизвестно. По последним данным, в командовании ВВС США заявили, что «самолет, нарушивший воздушное пространство Вашингтона не проявляет признаков враждебности».



