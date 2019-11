СМИ: Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона. В воздух подняли истребители

Вход на территорию Белого дома перекрыт из-за сообщения о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном. Об этом 26 ноября сообщает NBC News.

Журналисты, оказавшиеся в Белом доме в этот момент, говорят, что их всех заставили укрыться в помещении за залом для брифингов.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq