Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 64.02р
70.52р
17:50 26.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
26.11.2019 17:39
Печать

Как полковник таможни Гусев предал ФСБ и спас своего шефа – замначальника СЗТУ Мамчура

Перед тем, как сбежать из России, полковник таможни Гусев выбросил спецтехнику, полученную от ФСБ. Перед тем, как последовать его примеру, полковник таможни Мамчур получил предупреждение об опасности. За этим - прослушивание телефона и 20 миллионов.

Как полковник таможни Гусев предал ФСБ и спас своего шефа – замначальника СЗТУ Мамчура

автор фото Евгений Переверзев/Коммерсантъ

В ближайшее время в Следственный комитет могут поступить материалы из Управления "К" Службы экономической безопасности центрального аппарата ФСБ, сообщает 47news.ru.

Структура наблюдает за кредитно-финансовой сферой, а материалы касаются исчезнувшего начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного Управления, замначальника СЗТУ полковника Максима Мамчура. Информация госбезопасности касается и начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Петербургской таможни, полковника Олега Гусева. Он, напомним, пропал чуть ранее. По данным издания, оперативники ФСБ на протяжении порядочного времени прослушивали телефонные беседы определённой группы участников внешне-экономической деятельности на Северо-Западе. Так, под запись попал разговор одного из игроков ВЭД. В нём не звучало явного проговаривания того, что бизнесмен передал 20 миллионов рублей Гусеву, но смысл был понятен по косвенным оборотам.

Отметим, что саму по себе информацию доказательством можно назвать лишь условно. Но она дала повод для разговора между контрразведкой и коммерсантом. Оперативники приняли решение о своего рода блиц-криге. Возможно, их вдохновила операция коллег, оперативников "таможенного" отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Недавно "Фонтанка" описала, как за сутки по цепочке пленили почти все звенья в передаче взятки. Каждый – а среди них был и прокурор, и следователь – соглашался подконтрольно передать деньги следующему.

В таможененном домино первым упал разговорчивый бизнесмен, чей телефон прослушивали. Ему объяснили нехитрые правила. Он согласился на условия ФСБ, написал объяснение, что передал Гусеву 20 миллионов. В конце октября таможенника забирают на аналогичный разговор, где транслируют точности того, как он принимал подношение. Оперативники предложили отменный выбор: либо изоляция, либо он записывает разговор с Мамчуром, выстроив разговор так, чтобы сомнения в причастности последнего отпали. В свою очередь, Гусев пишет признательное объяснение и соглашается на аудио-диверсию. Его снаряжают спецтехникой и выпускают на охоту. На горизонте нарисовалось падение третьей кости, а за ней, говорят, мерещилась фигура ещё крепче, чем полковник.


Для понимания: контролировать таможенника смысла не было. Во-первых, речь не шла о передаче денег, когда после условленного слова к рандеву присоединяются оперативники. Во-вторых, это не та история, когда встреча назначается срочно и по звонку. Гусеву нужно было зайти к Мамчуру с адекватной легендой.

Но Гусев поступает предательски по отношению к госбезопасности и благородно по отношению к Мамчуру. Он выбросил спецтехнику и спешно уехал в Прибалтику. Скорее всего, через Белоруссию. К слову, оборудование для записи нашли чуть ли не на помойке, благодаря вмонтированному маячку.

Для точности добавим ведомственный тайминг: в 9:30 30 октября Гусев сообщил руководству, что заболел. На следующий день его стали искать по служебным нуждам, но телефоны не отвечали, а по известным адресам таможенника не нашли. На автостоянке его коллегам рассказали, что машиной тот пользовался в последний раз 29 октября. Проверили и больницы. Жена и взрослые дети Гусева лишь пожали плечами. А 6 ноября к поискам присоединилась полиция. Чуть позже Гусев прислал рапорт об увольнении. Этнографический штрих: до четверти века в таможенных органах полковник не дотянул меньше года. 15 ноября он был уволен. Официально – за прогулы. 

Что касается Мамчура, то числа до 10 ноября он не был в курсе затеянного ФСБ. Знал только, что его подчиненный Гусев пропал. Но тот вышел с ним на связь и рассказал о мотивах своего побега. После такой новости Мамчур принимает решение навестить отца в Киеве. Не исключено, что по совету отца, Сергея Мамчура. Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга. Как говорят, решал вопросы во всех отношениях. Когда таможенника стали искать, до папы дозвонились и он сообщил, что сын приболел. Как говорится, температура высокая, какие вопросы?

Сегодня Лубянка – на паузе. Казалось бы, есть признания игрока ВЭД и Гусева, но следствию нужно допросить фигурантов. Это психологически объяснение давит, а процессуально – бумажка. Дотянуться же представляется возможным только до предпринимателя. Безусловно, с помощью административного ресурса можно склонить Следственный комитет к возбуждению уголовного дела. Сначала по факту, а затем в отношении персоналий. Процедурно за этим может последовать и объявление в розыск. Но всё зависит от того, в какую игру и с кем играют оперативники "К".

Виктор Смирнов, 47news

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Ленстройтрест»
      26.11.2019 15:55

      Новогодние скидки до 10% на квартиры в проектах ГК «Ленстройтрест»

      До конца декабря при покупке квартиры в голландском квартале «Янила» и шведском квартале «IQ Гатчина» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут получить скидку в размере от 3% до 10%.
      Setl Group
      26.11.2019 15:46

      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые семейные квартиры в ЖК «Стрижи в Невском»

      Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 жилого комплекса «Стрижи», который строится в шаговой доступности от станции метро «Ломоносовская».
      «Аквилон Инвест»
      26.11.2019 15:09

      Вторая очередь ЖК «4YOU» от «Аквилон Инвест» готовится к сдаче

      Во второй очереди жилого комплекса «4YOU», который возводит холдинг «Аквилон Инвест» в Московском районе, начала работать Государственная приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию.
      ПАО МКБ
      26.11.2019 14:12

      МКБ запускает кредитную акцию «Сочиняйте мечты»

      26 ноября 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) предлагает всем новым клиентам оформить потребительский кредит по ставке от 9,9% годовых без поручительства и обеспечения.
      ПСК
      26.11.2019 12:31

      ГК «ПСК»: мы предлагаем покупателям эмоции и ценности Петербурга

      По данным отдела продаж ГК «ПСК», возраст почти 40% покупателей квартир сегменте бизнес-класса не превышает 37 лет. Молодые покупатели сформировали устойчивый запрос на жизнь в центре в новых домах.
      Setl Group
      26.11.2019 11:18

      Setl Group строит 11-ю очередь ЖК «Солнечный город»

      Холдинг Setl Group начал возводить дома 11-й очереди жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе. Они будут восьмиэтажными с уютными зелеными дворами и детским садом на 220 малышей. Плановый срок ввода домов в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.
      ПСК
      26.11.2019 11:11

      Монолитные работы в ЖК Nobelius завершены

      Монолитный каркас ЖК Nobelius возведён под крышу. ГК «ПСК» закончила работы на месяц раньше запланированного графиком срока. В ближайшие дни на строительной площадке приступят к следующему этапу — монтажу кровли.
      ПСК
      26.11.2019 10:45

      В ПСК объяснили популярность Выборгского района среди покупателей бизнес-класса

      По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», Выборгский район стал лидером по спросу в бизнес-классе, обогнав Петроградский и Василеостровский. Эксперты ГК «ПСК» объясняют популярность.
      фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД
      26.11.2019 10:00

      Чёрная Пятница в Гипермаркете шуб ЛЁД

      В честь Чёрной пятницы С 29 ноября по 1 декабря в нашей сети магазинов будут действовать скидки до 80%*.
      25.11.2019 18:03

      ЮИТ вывел на рынок шестую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

      Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» открыла продажи квартир в шестой очереди ЖК комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      25.11.2019 17:22

      Группа «Эталон» презентовала виртуальный тур с интерьерами будущего

      В конце недели в интерактивном офисе продаж флагманского проекта Группы «Эталон» – ЖК «Петровская Доминанта» – состоялась презентация виртуального тура с фэшн-интерьерами от MAX FABRIQUE, разработанными в партнерстве с Corian. Проект квартиры, который опережает время, представил автор и шеф-дизайнер MAX FABRIQUE – Макс Марка.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      25.11.2019 16:06

      Паркинги популярны: машино-места приобретает треть покупателей квартир

      Каждый третий владелец элитного жилья покупает паркинг. В проектах бизнес-класса машино-место приобретает каждый восьмой, а жилых комплексах сегмента «масс-маркет» — каждый одиннадцатый. Об этом сообщил Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».