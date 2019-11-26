У фургона срезало часть кабины на Дороге жизни. Его дверь осталась висеть на манипуляторе

Три крупные машины столкнулись 26 ноября на Дороге жизни в районе деревни Проба (Всеволожский район Ленобласти).

Об аварии сообщают подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно подбитый грузовик «ГАЗ», «скальпированный» фургон и манипулятор, на который «налипла» дверь этого фургона. Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, пострадал один человек. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В комментариях отмечают, что в этом месте крутой поворот и автомобили часто влетают в коричневый забор, «хозяева задолбались чинить».



