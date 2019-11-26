Американские полисмены арендовали пса-робота Spot. Он не крутил сальто, а выходил на задания

Робот-собака Spot компании Boston Dynamics стала служащим полиции штата Массачусетс и поучаствовала в двух заданиях.

Как выяснила британская радиостанция WBUR, пса арендовали ещё в августе по договору до ноября 2019 года. Он работал в сапёрном подразделении и использовался как «мобильное устройство дистанционного наблюдения». Что именно для полиции смогло сделать создание от Boston Dynamics – официально не сообщается, его работу не афишировали. На записи, распространенной полицией, видно только, как робот аккуратно открывает дверь и заглядывает внутрь дома.

Согласно договору с правоохранителями, который в открытом доступе обнаружили журналисты, машину отправляли исследовать «потенциально опасные места» и «удалённые среды».





Как отмечают СМИ, несмотря на безобидность эксперимента, специалисты в области технологий обеспокоены и напоминают о том, как в 2016 году полиция Далласа впервые отправила робота со взрывчаткой обезвреживать снайпера. По их мнению, это означает, что в будущем Spot тем более получится переориентировать на уничтожение людей, его возможности «безграничны». Для контроля над происходящим предлагают разработать специальное законодательство.

Сейчас создатели машин не позволяют применять их как оружие и наносить людям вред. Псов сдают исключительно в аренду. Каждый может настроить робота под свои нужды.

Механические псы разгоняются практически до 6 километров час, могут носить грузы до 14 кг, выдерживают перепады температур и быстро учатся. До этого собаки смешили пользователей социальных сетей сальто, танцами и коллективным тасканием тяжестей. В комментариях их зачастую сравнивали с машинами-убийцами из сериала «Чёрное зеркало».