«Если коротко – подрядчик не справился». Система управления автобусами и троллейбусами Петербурга не успевает за транспортной реформой

Эпопея с разработкой КИСУ подходит к предсказуемому финалу. Смольный принимает полуфабрикат и думает, с чем пойдет в транспортную реформу.

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Закончилась сдача пресловутой КИСУ – комплексной системы управления общественным транспортом, которой в Петербурге ждут четыре года. Сами испытания благоразумно растянули до поствыборного 9 сентября – слишком очевидно было, что на выходе Смольный не получил того, за что заплачены сотни миллионов. Теперь заказчик решает, что в полученной системе можно исправить, а что лучше вообще не распаковывать.

«Если коротко – подрядчик не справился, – говорит председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара. – Мы все еще ведем работу по результатам проведенных повторных комплексных испытаний и проверке скорректированной отчетной документации. Но уже сейчас можно сказать, что не реализовано комплексное решение, а именно системы разрознены и не имеют общих справочников и классификаторов, отсутствует единая система администрирования. По оплате проезда тяжело сказать, как в таком виде возможно ее внедрение».

История комплексной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ или КИСУ ГППТ) тянется с 2015 года. Разрабатывать ее стали под тем предлогом, что нынешние две системы – электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП) и управления (АСУ) – устарели, просто докрутить их до нового уровня нельзя, так что придется создавать новую.

Главным претендентом на получение контракта называли «Штрих групп» – именно она к тому времени занималась развитием пилотной зоны платной парковки. Контракт на разработку прототипа в итоге без особых вариантов отдали НТЦ «Измеритель», который является составной частью группы. Он же в середине 2018-го года получил основной контракт на третью очередь, в которую входит полноценное создание КИСУ на 756 млн.





«Фонтанка» рассказывала о проблемах, с которым столкнулась разработка комплексной системы. Если просто – она не комплексная, то есть 15 входящих в нее подсистем плохо взаимодействуют между собой. На начало сентября часть их была и вовсе не доработана, некоторые существовали только в виде прототипов экранных форм. Одной из причин собеседники «Фонтанки» называют кризис в компании «Редсис» – одном из подрядчиков «Измерителя».

В целом контракт включает четыре этапа, три из них относятся к 2018 году. «Техническое задание» и «Технический проект», судя по актам приемки, вопросов у комиссии не вызвали, за них подрядчик получил соответственно 5,7 млн и 69,3 млн рублей. С третьим этапом («Рабочая документация и ввод КИСУ в 2018») вышло сложнее: работы были выполнены с нарушением сроков и в ненадлежащем качестве, все недостатки зафиксировали в рекламационных актах. Последний из них был составлен 20 ноября, а уже 6 декабря недостатки были исправлены «согласно срокам, установленным в рекламационном акте». Таким образом, на устранение недочетов давали две недели, и в итоге 231,2 млн по третьему этапу были заплачены.

Четвертый этап не предполагает промежуточного контроля выполнения контракта, в связи с тем, что результатом работ по этому этапу является полноценная работоспособность всех подсистем и их взаимодействие. Результаты работ были представлены перед самым завершением этапа.

Как повернется теперь, не ясно; о дальнейших действиях заказчика Денис Чамара распространяться не стал, так как работа по приемке еще не закончена. Но по сути, сейчас два варианта: настаивать на исправлении дефектов по гарантии там, где в этом есть смысл – или направлять рекламационные акты с претензиями к качеству работ. Второй вариант фактически формальность: переделать в кратчайшие сроки то, что не сделано за год, подрядчик уже не успеет, и это станет просто основанием для отказа в приемке работ. В этом случае контракт будет расторгнут.

На судьбе самого НТЦ «Измеритель» эти неурядицы пока не сильно сказались: уже после окончания испытаний КИСУ компания радикально нарастила объем заказов, заключив два контракта с московским метрополитеном на поставку и пусконаладку автоматов по продаже билетов; общая сумма – почти 3 млрд рублей. А вот у города есть о чем подумать. Еще в сентябре, когда проблемы КИСУ стали очевидны даже не посвященным, глава комтранса Александр Головин высказывал опасения по поводу транспортной реформы, которая должна полностью перелицевать наземную маршрутную сеть. «Нам она (система – прим.) нужна к июлю следующего года, без нее мы не справимся», – заявил чиновник «Фонтанке». «Это не обязательное условие, – рассказывает собеседник издания в транспортном блоке. – Задачи реформы сейчас может вытянуть и АСУ ГПТ». В платежном смысле, судя по всему, ситуация такая же. Про крайней мере, Денис Чамара сообщил «Фонтанке», что техническая возможность выйти на реформу без подсистемы КИСУ для оплаты проезда есть, и это обеспечивается совершенствованием действующей СЭКОП.

По большому счету, ждут только политического решения, и принимать его, по словам собеседников «Фонтанки», будут на уровне первого лица города. Но на бумаге срыв КИСУ уже отражен: сейчас в Смольном проходят совещания под руководством вице-губернатора Эдуарда Батанова, посвященные подвижному составу, который в рамках реформы массово будут закупать перевозчики. Отдельно заседают производители бортового оборудования. По данным «Фонтанки», в обсуждаемом проекте часто встречаются требования наподобие: «передача информации о транзакциях по осуществленным оплатам проезда в информационный центр Заказчика и на сервер КИСУ ГППТ (до ввода КИСУ ГППТ в ГИС СЭКОП)».

Характерно, что на последнем профильном совещании в пятницу не было представителей «Штриха». Между тем, транспортная реформа должна стать лакомым куском не только для производителей автобусов (если они, конечно, смогут его прожевать): разработчики навигационного, платежного и прочего оборудования тоже ждут начала закупок, ведь именно к ним за терминалами и датчиками придут автопроизводители.





Собеседники «Фонтанки» в Смольном рассказывают, что окончательного варианта ТЗ пока не принято, однако основные его характеристики уже известны. В частности, чиновники не стали отказываться от датчиков в створе дверей, которые должны подсчитывать число входящих и выходящих пассажиров. Напомним, некоторые эксперты ранее критиковали эту идею: утверждали, что такая техника сильно поднимает стоимость подвижного состава и может не совсем корректно работать, так как считает людей по головам и условный ребенок с воздушным шариком может превратиться для нее в двойню. Тем не менее на совещаниях в Смольном планку погрешности ставят на уровне 2%.

Остальной набор, который обсуждается в правительстве, более или менее стандартный: подсистемы связи, информирования пассажиров, оплаты проезда, обеспечения безопасности, навигации. Если говорить конкретно, это абонентские терминалы, дисплеи, стационарные валидаторы – а также ручные, от них тоже никто не отказывается; бегущие информационные строки, маршрутоуказатели, автоинформаторы, тахографы, USB-зарядки, от 6 до 8 камер слежения на борту и оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС». Собственно, техзадание – это детальная многостраничная роспись этого набора, от количества антенн wi-fi и категории проводов до разрешения и числа цветов на мониторах.

«Фонтанка» рассказывала о беспокойстве участников рынка, которые сообщали Батанову, что видят в ТЗ «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» уши конкретного производителя бортового оборудования. Публично они его не называли, однако подписи московской компании «Транстелематика» под этим встревоженным письмом не было. По словам участников нынешних совещаний, чиновники ведут себя вполне пристойно: отрезают от ТЗ специфические требования, которые могут либо необоснованно задрать стоимость оборудования, либо отсечь разработчиков от возможности побороться за контракт.

Всем однако памятно появление самого «Штриха» в Петербурге. Активизацию компании связывали с работой в «Организаторе перевозок» замдиректора Максима Эмм: пришел он из Московской области, где запускалась единая транспортная система, а бортовое оборудование устанавливал как раз «Штрих». Одно время совладельцем группы был вице-президент ВТБ Игорь Зубков, и его видели на совещаниях в Смольном, посвященных запуску КИСУ. Вот и сейчас в транспортном блоке интересная кадровая ситуация: аппарат вице-губернатора Батанова возглавляет Александр Верниковский, в прошлом – заместитель директора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» и руководитель его петербургского филиала. Директором же этого ФГУП был Вячеслав Иванюк, он тоже теперь ходит на смольнинские встречи по бортовому оборудованию. На визитке у него написано: советник генерального директора «Транстелематики».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»