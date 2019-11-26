Огромное снежное облако идет на Петербург с севера. Первые снежинки упадут завтра утром

Синоптики прогнозируют снегопады над Северной столицей и Ленинградской областью с ночи 26 ноября. То лить, то сыпать будет и на следующий день.

По данным сайта weather.com, область начнет засыпать с 11 часов вечера, над городом облако окажется ближе к 11 утра 27 ноября. Снежный фронт задержится на весь день и доползет южнее, к Великому Новгороду.

Гидрометцентр сообщает, что осадки будут небольшими и умеренными. С дневным потеплением растает и снег, местами он превратится в дождь. К концу рабочей недели температура вновь закрепится на отметке выше нуля.

Как сообщалось ранее, первая половина ноября стала самой теплой за историю наблюдений.



