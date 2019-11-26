В касках и с автоматами. Интенсивная работа «угонного» отдела напугала жителей севера Петербурга

С обеда на оживленных магистралях в северных районах Петербурга горожане заметили мужчин на машинах без опознавательных знаков, но в касках, бронежилетах и с оружием. «Фонтанка» выяснила , что они там делали и с чем связано такое «кино».

«Кино опять снимают?» – с таким вопросом в редакцию нашего издания обратились жители Северной столицы, рассказывая, что около 14 часов 26 ноября в Приморском, Калининском и Красногвардейском районах появились люди с оружием и частично в спецназовском обмундировании.

В сообществе «Признавашки» в социальной сети «ВКонтакте» около 15 часов появились фото, подтверждающие эту информацию.





По данным «Фонтанки», около часа дня от бизнес-центра на Коломяжском проспекте был угнан коричневый кроссовер Honda CRV. В указанных горожанами районах был объявлен план «Перехват», в котором активное участие приняли сотрудники «угонного» отдела полицейского главка.

Как заметили внимательные читатели, за последнюю неделю оперативники этого отдела почти ежедневно лишают работы угонщиков. В Петербурге и области сотрудники уголовного розыска разукомплектовали не одну криминальную разборку похищенных автомобилей. В частности, туда их приводят следы только что угнанных машин. Однако в этот раз найти оперативно иномарку не удалось.